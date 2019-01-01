ماندجوكيتش يقترب من الدوري الأمريكي

هل يرحل المهاجم الكرواتي عن يوفنتوس؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

يقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من التخلص من ماريو ماندجوكيتش وبيعه إلى فريقه لوس أنجلوس الأمريكي خلال الأيام المقبلة.

ماندجوكيتش خرج من حسابات المدرب ماوريسيو ساري ولم يتم استدعائه لمواجهة فيورنتينا بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" أنّ لوس أنجلوس في مفاوضات متقدمة للتعاقد مع المهاجم الكرواتي لأجل تعزيز الفريق في يناير المقبل.

وأوضحت أنّ سوق الانتقالات الأمريكي أُغلق إلا أنّ لوس أنجلوس يحاول التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الحالية على أن يسافر للولايات المتحدة الأمريكية ويتدرب مع المجموعة قبل إتمام الانتقال بصورة نهائية في يناير.

وكان اللاعب قريبًا من الانضمام إلى الدوري القطري قبل رفض العروض المقدمة له.

جدير بالذكر أنّ البيانكونيري حاول بيع صاحب الـ 33 عامًا إلى بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في الصيف دون أن يتمكن من ذلك.