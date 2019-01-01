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كأس إيطاليا

ماندجوكيتش يغيب عن تحدي يوفنتوس المقبل في كأس إيطاليا

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المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش يغيب عن صفوف يوفنتوس قبل مواجهة بولونيا في كأس إيطاليا

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن القائمة التي ستواجه بولونيا في دور الـ 16 من كأس إيطاليا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

وشهدت قائمة السيدة العجوز استمرار غياب كانسيلو بسبب الإصابة، والذي من المتوقع عودته للفريق عند مواجهة ميلان في كأس السوبر الإيطالي يوم السادس عشر من يناير الجاري.

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كما سيغيب كلًا من المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش وميسي كين وفيدريكو بيرنارديسكي عن المباراة، بالإضافة إلى استمرا غياب خوان كوادرادو وأندريا بارزالي.

وشملت القائمة الأسماء التالية: فويتشيك شتشيسني، بيرين، بينسوليو، سيانو، دي تشيليو، بن عطية، أليكس ساندرو، بونوتشي، روجاني، سبينزولا، بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، إيمري تشان، بينتاكور، رونالدو، ديبالا، دوجلاس كوستا، كين، بيرنارديسكي.

يذكر أن يوفنتوس هو حامل لقب البطولة في آخر أربع نسخ.

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