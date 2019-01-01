ماندجوكيتش يريد الانتقال للدوري الإنجليزي

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن وجود رغبة للنجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش لاعب فريق يوفنتوس في الانضمام لأحد أندية الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" المقربة من نادي يوفنتوس، والتي أكدت أن اللاعب أصبح لديه هدف واحد في الفترة الحالية وهو الإنضمام للبريميرليج خلال يناير القادم.

وكان ماندجوكيتش قريبًا من مغادرة يوفنتوس في الأيام الماضية متوجًا لفريق الريان القطري لكن مشكلة في المفاوضات أوقفت الصفقة باللحظات الأخيرة.

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وكان اللاعب قد توصل لاتفاق مع الفريق القطري من أجل الانضمام لهم بشكل فوري لكن يوفنتوس لم ينهي اتفاقه مع الجانب العربي من الصفقة بشأن رحيل اللاعب.

وأكدت تقارير عديدة أن يوفنتوس أراد الحصول على مبلغ ١٠ مليون يورو قيمة لرحيل اللاعب بينما كان النادي القطري سيدفع راتب سبعة ونصف مليون يورو في الموسم للنجم الكرواتي.

جدير بالذكر أن اللاعب رغم تمسك يوفنتوس بتلك القيمة المادية لرحيله كان قد غادر قائمة الفريق الأوروبية بعدما استبعده المدير الفني الجديد ماوريزيو ساري من حساباته.