تقارير .. ليوناردو توسل لماندجوكيتش حتى يأتي إلى باريس

الكرواتي فضل الانتقال إلى الدحيل

كشفت تقارير في إيطاليا عن محاولات من قبل باريس سان جيرمان للتعاقد مع مهاجم يوفنتوس السابق والدحيل الحالي ماريو ماندجوكيتش في الفترة الماضية.

الكرواتي أُعلن رحيله مجاناً عن السيدة العجوز في الأيام الماضية نحو النادي القطري بعد خروجه من الحسابات في تورينو منذ بداية الموسم.

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وذكرت "توتوسبورت" أن بي إس جي حاول جاهداً عبر مديره الرياضي ليوناردو إقناع ماندجوكيتش لقبول فكرة الانتقال للعب مع النادي الفرنسي.

وأوردت الصحيفة أن ليوناردو ذهب لبيت اللاعب في تورينو، ولكن الأخير رفض حتى فتح الباب له والاستماع لعرض بطل فرنسا من الأساس.

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وارتبط اللاعب الذي بلغ نهائي مونديال 2018 مع كرواتيا بعدة أندية الصيف الماضي، ولكنه استمر في صفوف يوفنتوس في نهاية الأمر.

ونشر "سوبر ماريو" رسالة وداعية لناديه السابق وجماهيره، وكان اللافت بها عدم توجيه الشكر لرئيس النادي أندريا أنييلي.