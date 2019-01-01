أليجري يحمل ماندجوكيتش مسؤولية التعادل مع بارما

يوفنتوس يستقبل ثلاثة أهداف لشباكه للمرة الثانية على التوالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أظهر ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، غضباً كبيراً من تصرفات بعضاً من لاعبيه في تعليقاته على التعادل الذي سقط فيه الفريق مع بارما.

وتعادل الفريقان بنتيجة 3-3 بعدما سجل جيرفينيو هدفين متأخرين خطف بهما نقطة ثمينة لبارما من معقل يوفنتوس بتورينو مساء السبت.

وعلق أليجري على المباراة مع "دازون" قائلاً: "هذا الرباعي في الخلف يلعب معاً للمرة الأولى، البقية كان يجب أن يساعدهم ولا يتركهم في مواقف واحد على واحد كثيراً".

وأكمل: "يجب أن يدرك البعض أن لا يوجد عيباً في تشتيت الكرة للمدرجات لو هناك حاجة لهذا، يجب أن تبعد الكرة عن مرماك".

وواصل أليجري: "على الأقل أعطينا هؤلاء الذين يشتكون من سوء الأداء شيئاً ممتع ليتمتعوا به، الكرة الجميلة لا تؤدي لشيء في أحيان عدة".

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صورة بـ ألف كلمة ✋ pic.twitter.com/C5zkhrvCs9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019

واستمر أليجري في تحليله: "استرخينا بعد الهدف الثالث وخصوصاً في التعادل، لا يمكن أن تلعب بتلك الطريفة في الدقيقة 93 عند راية الركنية، فقط أبعد الكرة، كان تصرفاً خاطئاً".

وأتبع: "كانسيلو أيضاً أخطيء في تغطية الهدف الأول، وفي كرة الهدف الثاني كان هنا تباطيء من جانبنا في التغطية".

وعاد أليجري للحديث عن توديع كأس إيطاليا: "من الجنون التفكير أن يوفنتوس سيفوز في كل مباراة، الأمر حزين بالتأكيد أننا خسرنا، اليوم تقبلنا أهداف عدة ولكن لا أرى الأمر كجرس إنذار ولست قلقاً".

ووضح أليجري وضعية المصابين: "كوستا شعر بإجهاد بعد آخر لعبة في الشوط الأول، بيما بيرنارديسكي تعرض لكدمة في الضلوع".

وعن خروج ديبالا من الملعب بعد التغيير الثالث: "ليس بأمر هام، شعر بالبرد، لم أرى صراحة الأمر".

ورغم التعادل، ينفرد يوفنتوس بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بفارق تسع نقاط كاملة عن ملاحقه نابولي.