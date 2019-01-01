ماميتش يوضح سبب فشل توليه تدريب منتخب الإمارات.. وحقيقة عودته للعين

المنتخب الإمارات أعلن رحيل فان مارفيك بعد الخروج من خليجي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، عن كواليس تعيين مدير فني جديد للمنتخب الإماراتي لكرة القدم بعد رحيل الهولندي بيرت فان مارفيك.

وكان فان مارفيك قد رحل عن تدريب الإمارات بسبب تراجع أداء اللاعبين خلال المرحلة الأخيرة خاصًة في بطولة خليجي في قطر.

وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، عن تعيين الصربي إيفان يوفانوفيتش مديرًا فنيًا للمنتخب الإماراتي خلفًا للهولندي فان مارفيك.

ووفقًا لما نشرته "العين الرياضية"، اليوم الإثنين، من تصريحات للكرواتي زوران ماميتش، أن الاتحاد الإماراتي تواصل معه خلال المرحلة الأخيرة لتولي تدريب المنتخب.

وقال ماميتش في تصريحاته: "المفاوضات تعثرت بسبب رفضي لفكرة تدريب المنتخب الإماراتي لمدة 6 أشهر فقط خلال المرحلة المقبلة".

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وعن إمكانية عودته للعين الإماراتي مرة أخرى، قال ماميتش: "لم أتلق أي اتصالات من جانب النادي نهائيًا حتى الآن".

وكان ماميتش قد تولى تدريب العين في وقت سابق وحصل معهم على المركز الثاني في ترتيب كأس العالم للأندية 2019 الذي أقيم في الإمارات.