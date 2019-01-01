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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ماميتش: نحتاج للصبر والعمل بقوة للوصول لأهدافنا

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مدرب الهلال يعدد أزمات فريقه
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على أن فريقه يعاني من بعض الأزمات الطارئة، تواجهه خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ماميتش قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "الهلال يواجه أزمة في الجانب الدفاعي، حيث يعاني من ضعف واضح جدًا".

المدرب الكرواتي تابع: "حاولت معالجة الأخطاء التي يقع فيها اللاعبين في الجانب الدفاعي، لكي يكون بنفس قوة الهلال الذي يتميز به".

مدرب الهلال واصل: "نعاني أيضًا من أزمة كثرة الإصابات، ولكن نمتلك كتيبة هائلة من النجوم، قادرين على قيادة الفريق لمنصات التتويج ومواصلة الانتصارات المتتالية".

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زوران ماميتش أردف: "لا أمتلك عصا سحرية، لكي أغير شكل الهلال خلال يوم وليلة، ولكن نحتاج للصبر والعمل بقوة لتحقيق أهدافنا".

جاء ذلك قبل مواجهة الهلال لنظيره القادسية مساء يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة الـ20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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