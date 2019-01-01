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دوري أبطال العرب

ماميتش: الاتحاد لديه هجوم قوي ولكن الهلال سيدخل اللقاء بعقلية البطل

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المدير الفني للهلال يشدد على صعوبة مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

أشاد زوران ماميتش المدير الفني لنادي الهلال السعودي، بهجوم الاتحاد السكندري، مشيراً إلى صعوبة مباراة الفريقين في البطولة العربية.

ويستضيف الهلال نظيره الاتحاد، غد السبت في إطار ذهاب مباريات دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية، على ملعب جامعة الملك سعود.

وقال ماميتش في تصريحات صحفية: "نحترم الاتحاد، ولكننا سندخل المباراة بعقلية البطل وهذا ما تعودنا عليه، لا يوجد مباراة سهلة أياً كان المنافس وعلى الجميع الانتباه لهذا".

وواصل: "الاتحاد لديه هجوم جيد، الفريق يعتمد على الأجنحة في اللعب، ودائماً ما يكون لديه الإصرار لتحقيق الفوز خارج أرضه".

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الجدير بالذكر ان الهلال يحل ضيفاً على زعيم الثغر، في مباراة الإياب يوم الإثنين 25 فبراير الجاري على استاد الإسكندرية.

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