ماميتش: الاتحاد السكندري قد يشكل خطورة على الهلال والتأهل لم يُحسم بعد

المدير الفني للهلال السعودي يحذر لاعبي فريقه من خطورة الاتحاد السكندري في البطولة العربية

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد زوران ماميتش، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أن فريقه لم يحسم تأهله إلى دور الأربعة من بطولة زايد للأندية، على حساب الاتحاد السكندري، بالرغم من نتيجة مباراة الذهاب.

وحقق الهلال فوزاً عريضاً على زعيم الثغر في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما في السعودية، بثلاثة أهداف دون رد.

وقال ماميتش في المؤتمر الصحفي للقاء: "لعبنا الشوط الأول من اللقاء في الرياض، وبالرغم من الفوز بثلاثية إلا أن المباراة لم تنته حتى الآن".

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(IG/bafetimbigomis:🎥) pic.twitter.com/v9QkBhGiIa — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 24, 2019

وواصل: "مباراة الإياب، ما هي إلا شوط ثان، لن يتحقق الفوز فيها إلا بالتركيز، فالاتحاد ليس فريقاً سهلاً، لذا طالبت اللاعبين بالتركيز الشديد في اللقاء".

ويستضيف الاتحاد نظيره الهلال، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم غد الإثنين في المباراة التي تجمع بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.