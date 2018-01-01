ماميتش: أمتلك الكثير من العروض المغرية.. وموقفي من العين واضح

مدرب العين يوضح موقفه من الرحيل

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشف الكراوتي زوران ماميتش، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، عن حقيقة رحيله خلال الفترة المقبلة بعد تحقيق وصافة كأس العالم للأندية.

واحتل العين الإماراتي المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية بعد الوصول للمباراة النهائية والهزيمة أمام ريال مدريد.

وقال ماميتش في تصريحات تلفزيونية: "أشعر بالسعادة في العين، ولكن لم أوقع على عقود جديدة مع النادي حتى يقومون بتجديد عقود اللاعبين أولًا". اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

وأضاف: "في حال عدم تجديد عقود اللاعبين، من الوارد عدم تجديد عقدي، فأنا أرغب في توفير لنفسي ما يساعدني لتحقيق البطولات".

واختتم ماميتش: "تواجدت على رأس القيادة الفنية للنصر السعودي خلال السنوات السابقة، وأعتز بعلاقتي معاهم، وحقيقة لدي أكثر من عرض مغري ولكنني أفضل البقاء في العين".

إقرأ أيضًا - خاص جول - المساكني على بُعد خطوة من البريميرليج وهذا النادي الأقرب لضمه

وطالبت جماهير النصر السعودي بتعيين ماميتش مديرًا فنيًا للفريق بعد ما قدمه مع العين خلال المواسم الأخيرة.