الانتقالات
الانتقالات

مالكيوت على رادار آرسنال

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Getty Images
لاعب نابولي ضمن أهداف آرسنال في ميركاتو الشتاء

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

كشف وكيل نجم نابولي كيفين مالكيوت عن اهتمام آرسنال بالتعاقد معه، ومفاوضة إدارة نابولي على التخلي عنه.

مجلة فرانس فوتبول الشهيرة ذكرت أن الظهير الأيمن لفريق الجنوب الإيطالي ضمن رغبات آرسنال، إلا أن إدارة نابولي ترفض التخلي عنه.

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وكيل اللاعب أكد في نفس الوقت أن اللاعب صاحب الجنسية المغربية سعيد باللعب في نابولي والعمل مع مدربه كارلو أنشيلوتي.

يشار إلى أن اللاعب البالغ من العُمر 27 عامًا كان قد انضم لنابولي قادمًا من ليل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك مع نابولي في اثنتي عشر مباراة بالكالتشيو حتى الآن.

يذكر أن آرسنال كان قد ارتبط اسمه أيضًا بالتعاقد مع لاعب إنتر ميلان إيفان بريسيتش، وصيف كأس العالم 2018 مع منتخب كرواتيا، والذي يجيد اللعب في مركز الجناح والظهير سواء كان الأيمن أو الأيسر.

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