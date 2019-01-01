خاص - مالكوم: لم أتعرض للعنصرية في روسيا

جماهير زينيت هاجمت لاعبها البرازيلي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

نفى البرازيلي مالكوم في حوار حصري مع "جول" تعرضه للعنصرية في روسيا في أعقاب انتقاله إلى صفوف زينيت سان بطرسبرج.

مالكوم انتقل هذا الصيف من صفوف برشلونة إلى زينيت في صفقة قدرت في حدود 42 مليون يورو، ولكن خرجت تقارير تفيد بإمكانية رحيله بسبب العنصرية.

ورفعت جماهير زينيت لافتة تهاجم البرازيلي بسبب لون بشرته، في حادثة جديدة من سلسلة حوادث عنصرية للجمهور الروسي.

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وقال مالكوم مع "جول": "صراحة لم أقابل هنا غير الحب والاحترام، الاستقبال الذي حظيت به في زينيت جعلني ممتناً".

وأضاف: "كل تركيزي منصب على العمل وتقديم أفضل ما أملك، لا أتوقف عند كل موقف، بل أجعله حافزاً للاستمرار في مسيرتي".

وختم: "جئت إلى زينيت لأن لاعبين مثل هالك أتوا هنا ونجحوا، وهذا هدفي أيضاً، أريد مساعدة الفريق لتحقيق أهدافه وتحقيق البطولات".

وأمضى مالكوم عاماً وحيداً في برشلونة قادماً من بوردو قبل الانتقال لصفوف زينيت هذا الصيف.