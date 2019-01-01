مالكوم: زينيت فريق كبير ومستعد للموسم الجديد بفضل برشلونة

البرازيلي مالكوم نجم فريق زينيت سانت بطرسبرج القادم من برشلونة يؤكد على سعادته لإتمام انتقاله لصفوف الفريق الروسي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب البرازيلي مالكوم نجم فريق برشلونة السابق وزينيت سانت بطرسبرج الحالي عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق الروسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الرسمي للنادي وأكد خلالها أنه سيحاول منح الفريق كل ما لديه من أجل تحقيق النتائج الطيبة.

"سعيد بالإنضمام لزينيت، لقد حدث الانتقال لسرعة كبيرة للغاية، واخترت اللعب لهذا النادي لأنه كبير للغاية ومشهور في أوروبا".

وعن جاهزيته للموسم الجديد قال: "لقد بدأت التدريبات مع برشلونة في الـ ١٤ من شهر يوليو الماضي، ولعبت مع الفريق مباراة كاملة، أنا جاهز بالفعل".

وأكمل عن ماضيه: "لم أقبل قط أن ألعب لصالح روما، وكيلي هو من وافق، واللعب هناك كان سيكون رائعًا لكن برشلونة هي حلمي، لقد أردت دومًا أن ألعب لهم وكنت اختارهم في الألعاب الإلكترونية، وأحب طريقة لعبهم، أنا سعيد للغاية أنني لعبت هناك".

واختتم تصريحاته: "في برشلونة كانت الأمور صعبة للغاية، المنافسة كبيرة ومكان ميسي لا يمس، وسواريز هو المهاجم، وكوتينيو وديمبلي يلعبان على الأطراف".

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد انضم رسميًا لزينيت مقابل حوالي ٤٠ مليون يورو مع إمكانية ارتفاع السعر لـ ٤٥ كإضافات.