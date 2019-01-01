مالكوم: أشعر بالسعادة في زينت وميسي استثنائي

تعرف على موقف مالكوم من العنصرية في زينت

تحرير مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد مالكوم أوليفيرا، لاعب زينت الروسي، أنّه قضى فترة عظيمة في برشلونة مشيدًا بما تعلمه من هداف البلوجرانا التاريخي، ليونيل ميسي.

مالكوم رحل إلى زينت بعد موسم واحد قضاه في صفوف برشلونة لم يحصل فيه على دقائق لعب كافية.

وقال مالكوم في حوار خاص: "لقد حاولت بذل قصارى جهدي في برشلونة لأنه فريق يحتاج من كل لاعب الاستعداد دائمًا".

وتابع: "كرة القدم دائمًا هكذا، عليك دائمًا باستغلال الفرص وزينت قدم عرضًا جيدًا بالنسبة لي ولذلك تواجدت هناك وواثق من أنني سأكون سعيدًا في روسيا كما شعرت في برشلونة".

وحول رفض عدد من الجمهور تواجد البرازيلي بسبب لون البشرة، علّق مالكوم: "حينما تسجل أهدافًا هامة للفريق وتساهم في حصد الألقاب سوف يغير الجمهور موقفهم وستبقى هذه الإنجازات عالقة في الذاكرة".

واختتم متحدثًا عن ليونيل ميسي: "إنّه لاعب استثنائي، وشخص عظيم وصديق رائع إنّه يحترم الجميع ويتواصل بصورة رائعة. إنّه يستحق كل النجاح الذي حققه".

جدير بالذكر أنّ زينت يواجه نظيره سبارتك موسكو في مباراة هامة بالدوري الروسي في الأول من سبتمبر المقبل.