الدوري الإيطالي الدرجة الأولى - سيري آ

مالديني يوضح علاقة ميلان بلاكسالت وكوريا وأندري سيلفا

التعليقات()
Getty Images
خطة ميلان في موسم الانتقالات يوضحها باولو مالديني

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

تحدث المدير التنفيذي لنادي ميلان وأسطورته باولو مالديني حول خطة الروسونيري فيما تبقى من سوق الانتقالات الصيفية.

اختيارات المحررين

وكان ميلان قد أعلن اليوم تعاقده مع البرازيلي الشاب لوان كاباني قادمًا من لاتسيو، في خطوة أتت بعد مفاوضات قصيرة بين الطرفين.

وحول وضع المحتمل مغادرتهم والمحتمل التعاقد معهم، كشف باولو مالديني عن ملامح ما يريد ميلان أن يفعله في الأيام المقبلة.

وقال: "لاكسالت؟ سيغادر بعد وصول ثيو هيرنانديز لأننا لسنا في حاجة إلى ظهيرين، ثيو سيأخذ فرصته بالطبع ونثق تمامًا في قدراته"

وحول أنخيل كوريا قال: "لا نعلم عنه شيئًا، لا جديد في هذه القصة، وبالنسبة لأندري سيلفا لا نستطيع تأكيد شيئًا أيضًا ولكننا نريده"

ريال مدريد يُخطط لعرض مهاجميه على ميلان

يذكر أن ميلان قد تعاقد مع إسماعيل بن ناصر وثيو هيرنانديز خلال موسم الانتقالات الصيفية هذا الموسم في أهم صفقتين بالنسبة له.

إغلاق