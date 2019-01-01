مالديني يقارن بين بداية جيامباولو وأيام ساكي الأولى

هل تسير الأمور كما سارت في الماضي؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قارن باولو مالديني أسطورة ميلان ومديره الرياضي الحالي بين الصعوبات التي يواجهها ماركو جيامباولو المدرب الحالي للفريق، وبين ما واجهه أريجو ساكي المدرب الأسطوري للفريق في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات.

وقال مالديني لسكاي سبورت إيطاليا:"الديربي كان محبطاً على صعيد النتيجة، كان لدينا فرصة الوصول إلى قمة الجدول بالفوز على إنتر، ولكننا خسرنا بعد أن لعبنا كرة قدم أقل من توقعاتنا وتوقعات المدرب".

وكان الروسونيري قد خسر ديربي ميلانو ضد إنتر بهدفين دون رد في الأسبوع الرابع للكالتشيو.

وأضاف مالديني:"نحن نعلم جيداً ما نوع المدرب الذي تعاقدنا معه، لقد ناقشنا كل تلك المسائل قبل توقيع العقد. النادي طموح ويريد مواصلة الاعتقاد أنه المدرب الصحيح".

وأوضح:"أتذكر حدوث بعض تلك المشاكل مع ساكي، كان لديه أفكار معينة، لم يحدث الكثير في أول شهرين، ولكن بعد ذلك بدأت النتائج تأتي، ولاحظ الجميع أخيراً أنها كانت المقاربة الصحيحة".

يذكر أن فريق ساكي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي عامي 1989 و1990 يعتبر أحد أعظم الفرق في تاريخ كرة القدم.