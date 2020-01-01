مالديني يفتح الباب لضم صفقات جديدة

باولو رفض إغلاق الباب أمام لاعبين جدد

رأى باولو مالديني مدير التطوير الرياضي في نادي ميلان، أن فريقه من الممكن أن يتعاقد مع مزيد من اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

ميلان كان قد تعاقد مع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، في صفقة انتقال حر في عقد يمتد لمدة 6 أشهر، بالإضافة للحارس البوسني بيجوفيتش على سبيل الإعارة من بورنموث الإنجليزي.

وقال مالديني في تصريحات للصحفيين قبل مباراة الفريق في ثمن نهائي كأس إيطاليا أمام سبال: "إبرا لاعب كبير للغاية قائد في الملعب سيكون له دور كبير في جمع اللاعبين حوله من أجل اسم ميلان، وأنا سعيد لتغيير خطة اللعب إلى 4-4-2 بدلاً من 4-3-3".

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وعن إجراء الفريق لصفقات جديدة في يناير أكد مالديني أن كل شيء وارد دعونا نتظر وسنرى ما سيحدث.

وتابع: "لا يمكننا أن نجزم بأن الفريق لن يدخل إليه لاعبين جدد، ربما نضطر لإدخال بعض العناصر من أجل الاستمرار في المنافسة على مركز متقدم في الدوري والمنافسة على لقب الكأس".

الدولي السويدي كان قد سجل أول أهدافه مع ميلان في عودته الجديدة أمام كالياري في الدوري يوم السبت الماضي في فوز فريقه بثنائية.