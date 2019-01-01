مالديني يختار جيامباولو مدرباً جديداً لميلان

مدرب سامبدوريا يقترب من تدريب الروسونيري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح الإعلام الإيطالي أن ماركو جيامباولو، مدرب سامبدوريا، أصبح هو المرشح الأبرز لتولي تدريب ميلان الموسم المقبل.

ميلان كان أعلن رحيل مدربه جينارو جاتوزو والمدير الرياضي ليوناردو في أعقاب فشل الفريق ببلوغ دوري الأبطال وحلوله خامساً.

وقالت "كوريري" إن باولو مالديني، نجم الفريق السابق والمرشح لمنصب المدير الرياضي الجديد، يضغط بقوة لتعيين جيامباولو.

ما بين الحلم والمرعب والواقعي .. سيناريوهات ميلان المستقبلية

ماذا يحدث عندما ترى فريقك المفضل.. لا شيئ غير الصراخ 😂pic.twitter.com/YXKCdqKaal — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

جاتوزو: ميلان أعطاني أكثر مما قدمت له

وأشارت الصحيفة أن جيامباولي أعلم سامبدوريا برحيله نهاية الأسبوع الماضي، وأنه تفوق في الترشيحات لخلافة جاتوزو على مدرب لاتسيو سيموني إنزاجي.

وتحدثت الصحيفة أن مالديني يفضل تعيين جيامباولو بسبب تناسبه مع مشروع ميلان المعتمد على الشباب، وكشفت أن لقاءاً جمع الثنائي في الفترة الماضية لتباحث في الأمر.

جيامباولو يدرب سامبدوريا منذ 2016 ونجح في تثبيت الفريق في منتصف الجدول خلال أعوامه الثلاثة الماضية.