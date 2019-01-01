مالديني في طريقه لمغادرة ميلان مع ليوناردو

تغييرات واسعة في ميلانو منتظرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن التغييرات المحتملة في ميلان بعد انتهاء الموسم الحالي قد تشهد أيضاً رحيل باولو مالديني من منصبه الإداري.

ميلان مر بموسم متذبذب فنياً ولا يزال لم يعرف مصيره من المشاركة في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي الموسم المقبل قبل الجولة الأخيرة للدوري.

المدرب البرتغالي أندريه فيلاش بواش وصفقة انتقال بيل إلى إنجلترا 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🗣️ pic.twitter.com/AgZJMojgo0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

وذكرت "لاجازيتا" أن إيفان جازيديس، مدير النادي ليس راضياً عن أداء مالديني، وسيعرض عليه منصباً بصلاحيات أقل للموسم المقبل، وهو ما قد يدفعه للرحيل.

وأوضحت "لا ريبوبليكا" أن من أسباب رحيل مالديني قد تكون اقتراب ليوناردو، المدير الرياضي من المغادرة وتعيين لويس كامبوس، خصوصاً وأن الثنائي يرتبطان بعلاقة وثيقة.

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ويلعب الروسونيري مساء الأحد أمام سبال والانتصار لن يضمن له التأهل لدوري الأبطال، إذ يحتاج لتعثر أتالانتا أو إنتر لضمان بطاقته.