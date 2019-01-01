مالديني إلى مدريد لحسم صفقات ميلان

ميلان يواصل العمل في الميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن باولو مالديني، إداري ميلان، سيسافر لمدريد لحسم صفقات الروسونيري المقبلة.

وضم ميلان الثنائي راني كرونيتش وإسماعيل بن ناصر من إمبولي، ورافائيل لياو، مهاجم ليل، في الميركاتو الصيفي.

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وقالت "سكاي" إن مالديني سيسافر هذا الأسبوع لمحاولة التوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد بخصوص أنخيل كوريا.

ويعرض ميلان، بحسب التقرير، 38 مليون يورو، بالإضافة لمبلغ إضافي في صورة حوافز متعلقة بالمشاركات.

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وأشار التقرير أن مالديني قد يلتقي بمسؤولي ريال مدريد أيضاً للتفاوض بخصوص ماريانو دياز، مهاجم الفريق الملكي.

وبحسب الصحافة في إسبانيا، فدياز لا يدخل في حسابات زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ومعروض للبيع.

ويلعب ميلان في الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي أمام أودينيزي الأسبوع المقبل.