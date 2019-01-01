مالديني بعد جائزة التعساء: من المؤلم رؤية ميلان في هذا الوضع

الأسطورة يتألم على أوضاع ميلان

ظهرت كل علامات الحزب وخيبة الأمل على وجه الأسطورة باولو مالديني، بعد اختياره كأتعس شخصية شهيرة في وطن البيتزا، بعد صدمة سقوط ميلان بالثلاثة أمام فيورنتينا في سهرة أمس الأحد، التي جرت على ملعب "سان سيرو" لحساب الأسبوع السادس للدوري الإيطالي.

وحاول المدير الرياضي للروسونيري مشاركة الجماهير أحزان ما يحدث مع الفريق هذا الموسم بوجه عام، وما يحدث في السنوات الماضية عمومًا، بوصف الوضع الحالي "بالمؤلم"، بالنسبة للمشجعين، الذين اعتادوا على رؤية ميلان العظيم منذ بداية حقبة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلسكوني.

وغاب زعيم الطليان على المستوى القاري، عن مناص التتويج منذ سنوات، والأفظع من ذلك بالنسبة لجماهيره، إدمان الابتعاد عن بطولتهم المفضلة دوري أبطال أوروبا، بالفشل في حجز المراكز المؤهلة لأعرق بطولات القارة العجوز منذ موسم 2013-2014.

واعتقد الكثير من مشجعي النادي أن الأمور ستسير على ما يرام بعد عودة مالديني وتعيين ماركو جيامباولو في سُدة الإدارة الفنية خلفًا للمدرب السابق جينارو جاتوزو، لكن على أرض، لم يُحقق الفريق سوى انتصارين، مقابل الانحناء في أربع مباريات منذ بداية موسم جنة كرة القدم.

👕القميص رقم 7

⚽️3 أهداف في كل مباراة

❌لست جالاكتيكو



هازارد يتحدث عن العديد من الأمور قبل مباراة كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا 🗣️ pic.twitter.com/2kUWDDJXwT — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 30, 2019

وبعد اختيار مالديني للفوز بجائزة "تابير" من قبل البرنامج الساخر "ستريتشا لا نوتيزيا"، كأكثر شخص تعرض للحرج بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، قال "لقد مرت سنوات عديدة لم نكن خلالها على نفس مستوانا في الماضي، إنه لأمر مؤلم لأولئك الذين يشجعون النادي".