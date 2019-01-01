مالديني: بيرلسكوني شخص رائع وميلان مازال يعاني بسبب الإدارات السابقة

الروسونيري يعاني بشكل واضح هذا الموسم

كشف باولو مالديني أسطورة نادي ميلان، عن علاقته القوية بسيلفيو بيرلسكوني الرئيس الأسبق للروسونيري، مشدداً على أن النادي مازال يعاني بسبب الإدارات السابقة.

وقال مالديني في تصريحات صحفية: "كان بيرلسكوني رئيساً رائعاً، سأظل دائماً أحبه".

وتطرق المدافع التاريخي للنادي للحديث عن الوضع الحالي لميلان قائلاً: "نحن نعيش لحظات حساسة ولكننا في مرحلة النمو، لقد تبدلت العديد من الأمور في خلال بضعة سنوات".

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وتابع: "حتى المدرب تغير هذا الموسم، لقد اتخذنا هذا القرار على مضض، ولكن نحن بحاجة إلى أفكار قوية مع هؤلاء اللاعبين صغار السن".

وواصل: "لقد ورثنا فريقاً عليه ديون بقيمة 125 مليون، تم حظرنا من المشاركة الأوروبية بسبب الإدارات السابقة، وتلقينا غرامات العام الماضي بلغت 12 مليون دولار أيضاً بسبب الإدارات".

وتحدث عن إقالة جيامباولو وقال: "إذا قمت بإقالة المدرب في منتصف الموسم فهذا معناه أن فرص المنافسة على البطولة قد انتهت، وإذا قمت بذلك في البداية فهذا يعني أن هناك خطورة من حدوث تغيير سريع، بالإضافة إلى وجود احتمالية التأثير على نتائج الفريق باقي الموسم".