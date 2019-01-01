مالديني: الجميع مخطيء لكننا سندافع عن مديرنا الفني

باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان يدافع عن مديره الفني ماركو جيامباولو بعد الخسارة من فيورنتينا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان عن دعمه الكامل رفقة الإدارة للمدير الفني للفريق ماركو جيامباولو المدير الفني الحالي للفريق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مالديني وأكد خلالها أن ما يتعرض له الفريق هو خطأ الجميع ورفض تحميل المسؤولية لفرد وحده.

وقال مالديني: "نحن من قمنا بتعيين هذا المدرب وسندافع عنه ويجب أن نمنحه بعض الوقت فالجميع يعرف بوجود مشاكل عديدة نحاول أن نتجاوزها لكن بالرغم من ذلك لم نتوقع أن نخسر أربعة من أول ستة لقاءات".

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وأضاف: "في الوقت الحالي يبدو الوضع كأنه نفق مظلم بلا نهاية لكن مثلما قال المدير الفني الخاص بفريقنا الطريق للخروج من هنا هو العمل بشكل قوي".

وأكمل: "الجميع مخطيء لاعبين وإدارة ومدير فني، الجماهير سامحتنا من قبل عندما أنهينا الدوري بفارق نقطة وحيدة عن مقاعد دوري أبطال أوروبا وكان من حقهم الاعتراض على ما شاهدوه اليوم".

جدير بالذكر أن ميلان كان قد تعرض للهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد أمام فيورنتينا مساء الأحد على سان سيرو ضمن لقاءات الجولة السادسة للدوري الإيطالي.