ماكينة أهداف لا تتوقف .. مهاجم النصر أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا

فاز فينسنت أبو بكر مهاجم النصر السعودي ومنتخب الكاميرون بأفضل لاعب في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في بلاده، ويتصدر كذلك قائمة هدافي البطولة.

أبو بكر تألق بشكل ملفت مع النصر قبل انضمامه لمنتخب بلاده، وقد واصل أيامه الجميلة هناك بإحرازه 5 أهداف في دور المجموعات وضعته على صدارة قائمة هدافي البطولة.

اقرأ أيضًا | توقفوا عن اتهام الاتحاد والأهلي .. الهلال والنصر معهما في القفص!

وأعلن حساب كأس أمم إفريقيا على تويتر جوائز الأفضل في دور المجموعات، وقد فاز محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر بأفضل حارس مرمى، كما حصد إلياكس موريبا لاعب منتخب غينيا جائزة أفضل لاعب شاب في دور المجموعات.

وحصد المدرب المؤقت لمنتخب نيجيريا، أوجوستين إيجوافوين، جائزة أفضل مدرب في دور المجموعات، ومن المقرر أن يُغادر منصبه بعد نهاية البطولة مباشرة ليخلفه جوزيه بيسيرو.

ماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل 🦁



🇨🇲 بعد تسجيله لخمس أهداف في دور المجموعات، فينسينت أبو بكر مهاجم الكاميرون استحق لقب أفضل لاعب وهداف في دور المجموعات من #كأس_الأمم_الإفريقية2021 #كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @FecafootOfficie pic.twitter.com/yiCDkIr0ub — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) January 21, 2022

حساب كأس أمم إفريقيا على تويتر أشاد كثيرًا بالمهاجم الكاميروني، إذ كتب "ماكينة أهداف لا تتوقف عن التسجيل ... بعد تسجيله لخمسة أهداف في دور المجموعات، فينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون استحق لقب أفضل لاعب وهداف في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا".

يُشار إلى أن المهاجم صاحب الـ29 عامًا انضم للنصر الصيف الماضي بعد صراع مع الاتحاد على خدماته، وقد لعب 15 مباراة في الدوري السعودي هذا الموم أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 3.

ولم يبدأ أبو بكر مسيرته مع النصر في مركز المهاجم بل الجناح، لكنه بدأ يلعب في قلب الهجوم بعد رحيل عبد الزراق حمدالله بفسخ عقده من جانب النادي.