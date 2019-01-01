ماكيليلي يرشح نجم أتالانتا لتشيلسي

موسم أول مميز للاعب في بيرجامو

تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية أن تشيلسي مهتم بالتعاقد مع متوسط ميدان أتالانتا الدولي الأوكراني روسلان مالينوفسكي.

الدولي الأوكراني انضم لصفوف الفريق الإيطالي الصيف الماضي قادماً من جينك البلجيكي مقابل 13 مليون يورو.

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وذكرت "سبورت أرينا" أن كشافين من تشيلسي تواجدوا في مباراة أوكرانيا أمام ليتوانيا في تصفيات اليورو، والتي سجل بها هدفين.

وأوضح التقرير أن اللاعب تم ترشيحه للبلوز من قبل كلود ماكيليلي، والذي يشغل منصب فني في إدارة النادي الإنجليزي.

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يذكر أن تشيلسي حالياً معاقب بالحرمان من الانتقالات من قبل الاتحاد الدولي، وتنتهي عقوبته في يناير 2020.