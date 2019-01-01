ماكتومناي: مانشستر يونايتد لديه ثلاثي هجومي بإمكانيات عالية

مانشستر يونايتد حقق اليوم الفوز الأول له منذ شهرين في الدوري الإنجليزي

يرى سكوت ماكتومناي، أن فريقه يمتلك ثلاثي هجومي جبار لديه العديد من الإمكانيات الهجومية بقيادة راشفورد ومارسيال ودانيل جيمس.

وحقق مانشستر يونايتد اليوم فوزاً مهما على حساب نوريتش سيتي، بثلاثة أهداف لهدف في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال ماكتومناي في تصريحات عقبت اللقاء: "كنا بحاجة إلى تقديم أداء جيد اليوم، كان علينا أيضاً تحقيق الفوز على ليفربول الأسبوع المقبل".

وواصل: "لدينا ثلاثي هجومي يمتلك إمكانيات هجومية عالية، من المهم دائماً أن يسجل مهاجمو الفريق".

وتابع: "يجب علينا التحدث في غرفة خلع الملابس عن تلك ركلات الجزاء الضائعة، ومحاولة إيجاد حل لها".

راشفورد يزين سجله التهديفي برقم مميز

وتمكن متوسط ميدان الشياطين الحمر اليوم، تسجيل الهدف رقم 2000 في تاريخ فريقه بالبريميرليج.

وقال ماكتومناي حول هذا الأمر: "إنه إنجاز رائع أن أسجل هذا الهدف، أرغب فقط في إسعاد المدير الفني الذي يثق بي، الجميع سعيد بالثلاث النقاط ومن الرائع أيضاً أننا لعبنا بشكل جيد".

وارتفع رصيد مانشتسر يونايتد بعد فوز اليوم إلى النقطة 13 في المركز السابع، وبفارق ثلاث نقاط عن المركز الخامس.