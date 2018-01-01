ماكاليلي: احتفالات بوجبا تتضمن قلة احترام كتييري هنري

ماكيليلي ينتقد احتفالات بوجبا، ويشير إلى كون هذا طبع لا يتغير

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

انتقد أسطورة الكرة الفرنسية ونجم نادي تشيلسي سابقًا كلود ماكيليلي مواطنه بول بوجبا، وذلك على خلفية احتفالاته بالأهداف التي سجلها مؤخرًا. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وكان بوجبا قد انفجر في المباريات الثلاثة الأخيرة التي لعبها مع المدرب الجديد أولي جونار سولشاير، حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين في آخر مبارتين فقط.

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وبعد كل هدف يسجله بوجبا، يتفنن في احتفال جديد لا يخلو من الرقص الذي يحبه النجم الفرنسي، وكذلك يتضمن إشارات ضمنية تجاه المدرب جوزيه مورينيو حسب قهم الكثيرين.

وبخصوص ذلك، تحدث كلود ماكيليلي وانتقد ما يقوم به بوجبا، حيث وصفه بأنه يعتبر قلة احترام من قبل بوجبا، ولكنه أكد في نفس الوقت أنها طباع لا تتغير.

وقال ماكيليلي: "لقد تحدثت مع تييري هنري في السابق بخصوص احتفالات مثل هذه، وقد اعترف لي بأنها لا تليق، ولكنه لا يستطيع منع نفسه من القيام بها"

وأضاف: "أشعر وأن بول بوجبا تمامًا مثل تييري هنري، كلاهما لن يستطيع أن يغير نفسه من أجل انتقادات أو اعتراضات البعض، سيظلوا كما هم"

يذكر أن بول بوجبا نجح هذا الموسم في تسجيل 7 أهداف، وهو رقم لم يقدمه في أي من مواسمه السابقة مع مانشستر يونايتد.