"ماشا" حل الأهلي السحري.. الأوزبكي على أعتاب القلعة الحمراء

الأوزبكي يمثل الحل السحري لكتيبة الأهلي

بات النادي الأهلي المصري قاب قوسين أو أدنى من ضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف لاعب النصر السعودي لتدعيم صفوفه بغية العودة لمنصات التتويج.

وأفادت مصادر صحفية سعودية ومصرية بأن الجناح الأوزبكي سيصل قريبًا إلى القاهرة تمهيدًا لانضمامه إلى الأهلي وتوقيع عقود الانتقال إلى القلعة الحمراء.

الأهلي يسعى لتدشين جيل مميز جديد بعد الإرهاق الذي نال من لاعبي الجيل الحالي إثر تلاحم المواسم وفقدان لقبي دوري محليين متتاليين لصالح الغريم التقليدي وهو الزمالك لأول مرة منذ عام 2004.

وأفادت مصادر صحفية جنوب إفريقية بأن الأهلي فسخ تعاقد الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو، وهو ما يمهد لضم مشاريبوف إلى صفوفه في ظل قيود اللوائح حول انتداب لاعبين أجانب في أندية الدوري المصري.

وتفيد التقارير بأن مشاريبوف يصل القاهرة نهاية الأسبوع الجاري لوضع الرتوش الأخيرة على تعاقده برفقة القلعة الحمراء.

وأشار موقع "كووورة" إلى أن مصدرًا بالأهلي المصري أخبر بأن النادي يدرس استعارة مشاريبوف التي يراها "خيارًا مطروحًا".

ويبلغ مشاريبوف الذي جاء إلى النصر من باختاكور الأوزبكي الشتاء قبل الماضي من العمر 28 عامًا ومثل النصر في 29 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.

وأعار النصر مشاريبوف الملقب بـ"ماشا" إلى شباب أهلي دبي الإماراتي الذي أراد شراءه بنهاية فترة الإعارة ولكن ضعف المقابل المادي حال دون موافقة النصر على الصفقة.

وتلقى النصر عروضًا من كل من هال سيتي الإنجليزي والجزيرة الإماراتي من أجل مشاريبوف، لكن يبدو أن الأمور تتجه إلى الإعارة للأهلي المصري.