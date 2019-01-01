أليجري: نحن أبطال العالم في الكلام ونخشى التصرف ضد العنصرية

ماسميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس يهاجم ضعف ردود الفعل على الحوادث العنصرية في إيطاليا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

هاجم ماسميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس حوادث العنصرية في إيطاليا وكل ما يرتبط بها من ردود فعل ضعيفة لا تتساوى مع قوة الأفعال.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه ضد بولونيا في كأس إيطاليا.

وقال أليجري: "هذا ليس بالشيء الجديد، هناك الكثيرون تحدثوا عن ذلك الأمر من قبل، لكن فقط تحدثوا ليكونوا قد قالوا شيئَا عنه، الأمر سهل للغاية في الواقع، فنحن لا نقسم الذرة لأربعة جزيئات، هناك أجهزة في الملاعب تستطيع تحديد من الذي لا يحترم القوانين".

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وأضاف: "إذا لم أكن مخطئًا الشخص الذي ألقى بموزة على أوباميانج لا يمكنه أن يدخل لملعب كرة قدم من جديد، في إيطاليا لدينا مشكلة، هناك دومًا خوف من أخذ مثل تل القرارات".

وأكمل: "هنا نخاف من اتخاذ القرارات الهامة لأنها لا يكون لها شعبية، يجب على من يقوم بتلك التصرفات أن يمنع طوال العمر من الملاعب".

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واختتم: "نحن أبطال العالم في إيطاليا عندما يكون الأمر مرتبط بالحديث، بدلًا من اتخاذ رد فعل والتصرف، نحن نقوم بإلقاء خطبًا طويلة عندما يكون من الأفضل القيام بشيء على أرض الواقع".

جدير بالذكر أن حوادث العنصرية تزايدت بشكل واضح في الملاعب الإيطالية بالفترة الأخيرة، وكان آخرها الهجوم على السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.