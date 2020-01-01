ماسكيرانو يحث الرياضيين على التعاون الاقتصادي في مواجهة كورونا

الأزمة تحتاج إلى تضافر الجهود..

حث خافيير ماسكيرانو، لاعب برشلونة السابق، الرياضيين بشكل عام على التعاون اقتصاديًا من أجل العبور من الأزمة الراهنة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

نشاط كرة القدم توقف بسبب فيروس كورونا، وبدأت الأندية تتكبد خسائر كبير وأصبح مستقبل الموظفين على المحك، مما يجعل تضافر مجهودات أصحاب الأجور العالية ضروريًا لتخطي الأزمة.

لاعبو برشلونة وافقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 70% لحين انتهاء الأزمة، في الوقت الذي تكرر الأمر مع عدد كبير من الأندية حول قارة أوروبا.

المزيد من الفرق

ماسكيرانو في حديث عبر إنستجرام قال "ربما يكون لاعب كرة القدم في الكثير من الأحيان هدفًا سهلًا، لأنه عادةً ما يتحدث عن إمكانياته المادية.".

"يبدو أن اللاعب ملزم أخلاقيًا بالتعاون، من الواضح أيضًا أن في حالة مثل التي نحن فيها الآن، اللاعب سيكون ملزمًا بالتعاون."

سيتين يتسبب في عقوبة على برشلونة من الاتحاد الأوروبي

واستطرد "ما يحدث أن الكثيرين منّا ليسوا في حاجة إلى الإعلان عن كيفية التعاون، لقد قمت بمساعدة كيانات كثيرة من قبل ولم أرغب في أن يعرف أحد شيئًا.".

"يجب أن يأتي ذلك من القلب، ويجب أن يخدم كل واحد منّا روحيًا. هذا لا يتم من خلال الإعلان عن التعاون أو الخير الذي تقوم به."

وأتم متحدثًا عن فترته في برشلونة "كنت محظوظًا باللعب في فريق مثل برشلونة، لقد فعلت كل شيء حتى أذهب إلى الفريق الذي بعد أن أتكيف مع ظروفه، يمكنني التتويج بالبطولات.".

"الانتصارات سريعة الزوال، نحتفل بعشر دقائق ثم ينتهي الأمر، فبعد 10 شهور من القتال، تصل إلى هدفك وتسأل، هل هذا كل شيء؟ الانتصار ينتهي سريعًا، بينما الهزيمة تبقى طويلًا ولها عواقب وخيمة ومن الصعب التعايش معها."

ولعب ماسكيرانو البالغ من العمر 35 عامًا 203 مباراة في الدوري الإسباني بقميص برشلونة منذ أن انضم إليه عام 2010 قادمًا من ليفربول وحتى رحل في يناير 2018 إلى الصين.

5 ألقاب للدوري الإسباني و2 لدوري أبطال أوروبا إلى جانب 5 بطولات كأس إسبانيا و3 لكأس العالم للأندية هي محصلة انجازات ماسكيرانو في إقليم كتلانيا.