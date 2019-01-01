مازيمبي يحتفل بعامه الـ80 في وجود إنفانتينو وأحمد أحمد وإيتو وكالوشا

مازيمبي يواجه الزمالك ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا

يحتفل نادي مازيمبي الكونغولي، غدًا الخميس، بمرور 80 عامًا على تأسيس النادي، قبل مواجهة الزمالك ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الزمالك نظيره مازيمبي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، السبت المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

الزمالك يسعى لتطميد جروحه المحلية بانتصار إفريقي يضعه في المقدمة ببداية دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم الحالي سعيًا لتحقيق اللقب الغائب منذ سنوات.

ووصل الثنائي جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لحضور الحفل المقرر له غدًا في العاصمة الكونغولية لوبمبابشي.

ويكرم نادي مازيمبي خلال الحفل بعض النجوم الأفارقة في تاريخ كرة القدم على رأسهم الكاميروني صامويل إيتو والزامبي كالوشا بواليا اللذان وصلا إلى هناك.

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وينوي مازيمبي الإعلان عن المشروعات الجديدة للنادي بالتوسيعات حيث يهدف لتوسيع المدرجات لتتسع إلى 50 ألف مقعد بدلًا من 18 ألف فقط.

ويتواجد كلًا من الزمالك ومازيمبي وزيسكو وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي، ضمن المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.