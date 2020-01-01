ماري يعود للبرازيل بعد تعثر المفاوضات بين أرسنال وفلامنجو

الصفقة على وشك الانهيار

أوشكت صفقة انتقال المدافع الإسباني بابلو ماري من فلامنجو البرازيلي إلى أرسنال الإنجليزي هذا الصيف على الانهيار، بعدما تعثرت المفاوضات في اللحظات الأخيرة.

أرسنال يبحث عن لاعب جديد بخط الدفاع خلال الميركاتو الشتوي الحالي، نظراً للأزمة الكبيرة التي يعانيها فريق المدرب ميكيل أرتيتا منذ بداية الموسم.

إدارة المدفعجية استقرت على ضم بابلو في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم، مع إمكانية الشراء بشكل نهائي بصفقة يصل مجموعها 7 مليون جنيه إسترليني.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت فشل المفاوضات بين أرسنال وفلامنجو، مما أدى لعودة اللاعب مرة أخرى بالبرازيل، بعد تواجده في العاصمة الإنجليزية لندن لإجراء الفحص الطبي.

وأوضحت الصحيفة أن أرسنال متمسك بضم صاحب الـ26 سنة بصفة الإعارة، بينما يُصر فلامنجو على البيع بشكل نهائي والحصول على الأموال دفعة واحدة.

ومن جانبه أكد موقع "The Athletic" أن عودة اللاعب للبرازيل طبيعية ومتفق عليها، لكن الخلاف حقيقي بين النادي الإنجليزي ونظيره البرازيلي على نوع وطريقة رحيل ماري.

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ومازالت المفاوضات جارية بين الطرفين خلال الفترة الحالية، طمحاً في التوصل لاتفاق يرضي الجميع، مع مراقبة أرسنال لبعض الأهداف الأخرى بحالة فشل الصفقة.

يذكر أن ماري سبق وأن انضم لمانشستر سيتي، ولكنه فشل في إثبات ذاته ليذهب معاراً للدوري الإسباني، قبل الانتقال للبرازيل والتألق مع فلامنجو والفوز معه ببطولة كوبا ليبرتادوريس في نوفمبر الماضي.