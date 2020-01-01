ماريو ماندجوكيتش يتحدث عن الانضمام للدحيل ومزاملة بن عطية مرة أخرى

ماندجوكيتش يتحدث عن انضمامه للدحيل

تحدث ماريو ماندجوكيتش مهاجم الدحيل الجديد عن سعادته بالانضمام للفريق والتجربة الجديدة في مسيرته الكروية الذي يرغب في تقديم شيء مختلف خلال الفترة المقبلة.

ماندجوكيتش انتقل إلى الدحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث يعد تدعيم قوي لهجوم الفريق في النصف الثاني من الموسم، حيث قدمه النادي اليوم في مؤتمر صحفي.

وقال ماندجوكيتش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: " أود أن أشكر الجميع في نادي الدحيل لأنني حتى الآن أقضي أيامًا رائعة وأحصل على المساعدة من الجميع داخل الملعب وخارجه وشعرت أنني في منزلي وبالتأكيد أشعر بالراحة، وهذا أمر جيد للغاية بالنسبة لي".

وتابع: "مازلت متحمسًا وأحمل الشغف بداخلي من أجل لعب كرة القدم وإحراز الانتصارات والتتويج بالبطولات وإظهار أفضل مستوياتي مع النادي في الفترة القادمة، وسأساعد الفريق من أجل تحقيق الألقاب.

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وأضاف ماندجوكيتش: " المهدي بن عطية لاعب رائع وتواجده أمر مساعد بالنسبة لي وتحدثت مع المدرب فاريا صاحب التجارب الكبيرة والعمل مع لاعبين كبار، والانسجام يحتاج مني لبعض الوقت حتى أعرف اللاعبين بشكل عام واتعرف أكثر على الفريق وأنا أحب هذا البلد واحب التواجد هنا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "الجميع يريد اللقب الآسيوي وهو أمر هام جدًا لمسته داخل أسوار النادي، وأعرف أنها بطولة قوية ولكن حاليًا أفضل التعامل مع المرحلة القادمة مباراة بعد أخرى".