مارين يزيد من أزمات الأهلي ويصدمه بطلب "صعب"

اللاعب الألماني يزيد من معاناة الأهلي

رفض اللاعب الألماني ماركو مارين، لاعب فريق النادي الأهلي، كل محاولات إدارة ناديه من أجل مخالصته ورحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، للتخلص من مارين خلال الفترة الحالية، في ظل عدم حاجة الجهاز الفني للفريق لخدماته خلال الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن مارين رفض جدولة حقوقه المالية التي تبلغ 20 مليون ريال، من أجل التوقيع على مخالصة مالية وفك ارتباطه مع النادي الغربي.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب يتبقى في عقده مع الأهلي موسم كامل، ومازال على ذمة الراقي، ويتحتم على مسؤولي النادي منحه مستحقاته لعدم وقوع عقوبة على النادي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء ذلك بعدما تقدم مارين بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، يطالب فيها الأهلي بتسليمه حقوقه كاملة دفعة واحدة من أجل الرحيل عن صفوفه.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي الأهلي صدموا بظهور قضايا ومطالبات مالية جديدة على النادي، ضمنها مطالبات مارين، بالإضافة إلى حقوق نادي سامسونج الكوري والتي تبلغ مليون و 900 ألف ريال، نظير انتقال البوسني إلفيس ساريتش إلى الأهلي.

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وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت عن رصد مستحقات وديون على النادي الأهلي حتى نهاية شهر إبريل الماضي، وصلت إلى 124 مليون ريال، يجب تسديدها قبل أغسطس القادم لاستخراج شهادة الكفاءة المالية.