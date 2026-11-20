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بلغ الغضب من قِبل جماهير الأهلي، حده الأقصى تجاه مارينو بوسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسط المطالبات بإقالته، بسبب سوء النتائج مع الراقي، فيما خرج ليردّ بوعد جديد إلى الجماهير، قبل مباراة القمة أمام النصر.

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في ميدان الإنماء، يضرب الأهلي موعدًا مع النصر، في قمة مؤجلة من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي "موسم 2026-2027"، في الوقت الذي تطالب فيه الجماهير بالبحث عن "بديل" لبوسيتش، وخروج تقارير تفيد بأن الإدارة تفاوض بالفعل أكثر من اسم لخلافته، خاصة وأن الفريق حقق نتائج مذبذبة قبل فترة التوقف الدولي، بين هزيمته الثقيلة أمام الشباب بسداسية مقابل هدف في دوري روشن، أو التعادل السلبي مع السد القطري، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعد بوسيتش لجماهير الأهلي

وفي خضم هذا الغضب الكبير، خرج مارينو بوسيتش، بوعد جديد لجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يسير على الطريق الصحيح ويتمنى بقوة ذهنية كبيرة، ورغم أنه يكنّ احترامًا كبيرًا للنصر، بطل الدوري والذي يقدم كرة جميلة، إلا أن الراقي يضم أيضًا نجومًا كبار، وطموحه هو العمل على تحقيق الفوز في كل مباراة.

وأوضح، في حديث عبر فضائية "ثمانية"، أن الأهلي يمر ببعض الظروف والمواقف التي تحدث أثناء المباريات، معترفًا بأن الفريق لم يقدم المستوى المعهود أمام الشباب، ولا سبيل للأعذار، رغم أنه لعب بعشرة لاعبين نحو 80 دقيقة، كما أن الفريق خاض رحلة شاقة إلى الدوحة، وواجه فريقًا قويًا مثل السد، ولكنه خرج بالتعادل، وبقياس استجابة اللاعبين لتعليماته وتطبيقها في أرض الميدان، فما حدث يؤكد أن الفريق يسير على الطريق الصحيح ويمتلك روحًا جماعية جيدة.

وتابع "حدثت أمور كثيرة في نادينا خلال الأشهر الأخيرة، رحل المدير الرياضي وتغيرت الإدارة، ولكني أستمد طاقتي من العمل مع هؤلاء اللاعبين، وهناك روح رائعة، وشخصيتي هي المنافسة دائمًا وتحقيق الفوز، وجوهر عملي هو تطوير فريقي، وبالنسبة للآخرين، فسواءً اتفقوا معي أم لا، فأنا منفتح على الجميع وأحب التعاون مع الآخرين، ولكن تركيزي الأساسي يبقى على لاعبيّ في الملعب، وأعد الجماهير بأن يلتزم اللاعبون بالحد الأدنى من المتطلبات الأساسية، بذل الجهد والانضباط والالتزام والروح العالية بنسبة 100%، ومن ثمّ نطبق خططنا التكتيكية وغيرها من العوامل لصنع الفارق، وأطالب الجماهير بمساندة الفريق ليس في اللحظات السعيدة فقط، بل خلال اللحظات الصعبة".

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"قراراته لا ترقى لقيمة الأهلي"

في المقابل، شن فهد الزهراني، مدير المركز الإعلامي السابق للأهلي، هجومًا على بوسيتش، بقوله إن الفريق يمرّ بفترة صعبة معه، والجميع يتساءل: إلى متى سيستمر هذا الحال، في ظل وجود فجوة فنية وإدارية داخل النادي، والمدرب لا يقدم أفضل النتائج أو المستويات.

وأضاف أن الأهلي بطل النخبتين، وبعد حوالي 5 شهور من فوزه بالنخبة الآسيوية الثانية تواليًا، يعود لدوامة، حيث لا شكل ولا هوية له، وقرارات المدرب في الملعب ليست جيدة في كثير من المباريات، حيث يخطئ في تقدير العمل الفني، كما حدث أمام صنداونز (في كأس القارات الثلاث)، والشباب، كما أن قراراته لا ترقى لقيمة الأهلي.

وتابع الزهراني "نلاحظ كثيرًا من اللاعبين ليس فيهم تواصل جيد مع المدرب، فهو لديه رؤية فنية مختلفة، وفشل في كثير من الاختبارات، كما حدث أمام الشباب، حيث كانت قراراته غريبة للغاية، كأن يطرد حارس فيسحب مدافعًا، أو يُخرج لاعب محور ويضع قلب دفاع، مبينًا أن المدرب لم يخض معسكرًا مع الفريق قبل بداية الموسم، ولكنه أخذ فرصته، ولم يحقق المطلوب، بصنع هوية للفريق أو اكتشاف مواهب جديدة.