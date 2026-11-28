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كشف الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن رد فعله تجاه الهتافات الهجومية من قِبل الجماهير في ملعب الإنماء، خلال مباراة الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن، التي شهدت انتصارًا على التعاون بنتيجة (3-1).

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ماذا حدث؟

وتقدم التعاون بهدف عن طريق نديم بايرامي في الدقيقة 39، قبل أن تبدأ انتفاضة الأهلي، عن طريق إيفان توني بالدقيقة 45+2، ثم تسجيله للهدف الثاني من علامة الجزاء، ومن ثم تصويبة ماتيوس جونسالفس، في الدقيقتين 72 و89.

ورغم هذا الانتصار الذي صعد بالأهلي للمركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، بوصوله للنقطة الـ27، إلا أن أجواء المباراة بشكل عام، شهدت غضبًا جماهيريًا، انعكس على قلة الحضور الجماهيري لمدرجات الإنماء، أو بهتافات الجماهير المتواجدة ضد بوسيتش، حيث طالبوا برحيله عن قلعة الراقي.

رد فعل بوسيتش

وأبدى بوسيتش، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، حزنه بشأن هجوم جماهير الأهلي ضده، قائلًا "أنا بشر وما حدث كان مؤلمًا ومؤثرًا بالنسبة لي بالتأكيد، ولكني مدرب محترف، وسأفعل كل ما بوسعي دائمًا مع بقية أعضاء الفريق".

في المقابل، أشاد بوسيتش بقتالية لاعبي الأهلي، مؤكدًا أن علاقته بهم رائعة، وأنهم يعملون على تطبيق أفكاره داخل الملعب، وهذا ما يجعله فخورًا بهم، مضيفًا أن الراقي سيطر على الشوط الأول بالكامل، ولكنه افتقد للمسة الأخيرة، فيما أظهر شخصيته بالاستحواذ خلال الشوط الثاني، وكان أكثر تميزًا في إنهاء الهجمات، فضلًا عن مساعدة إدوارد ميندي بتصدياته.

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"من نصحكم بهذا يؤذي الأهلي"

من جانبه، وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج، رسالة إلى جماهير الأهلي، في ظل ترديد عبارة "بوسيتش أوت"، وكذلك إطلاق صافرات الاستهجان تجاهه خلال مجريات اللقاء، مشيرًا إلى أن هذا التصرف منظمًا ومرتبًا، وليس عفويًا، ما يؤكد أن هناك من يحرض الجماهير على مثل هذه التصرفات التي لا تليق بالأهلي أو الدوري السعودي بشكل عام.

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وقال الفراج، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، "أتفهم أن جمهور الأهلي لديه غضب على الوضع داخل النادي، وغاضب من بوسيتش، ولكن الفريق حقق انتصاره التاسع، وأن تظل الجماهير من أول المباراة لآخرها، تهتف ضد المدرب، أعتقد أن رأي اللاعبين لو كان مثل الجمهور لما شاهدنا قتاليته داخل أرض الملعب".

وأضاف "لا تظنوا أن هذه التصرفات ستحرك القرار لدى صناع القرار في الكرة السعودية، الدوري السعودي لا تناسبه هذه الطريقة المنظمة المرتبة، وهذا ليس تصرفًا عفويًا، والمدرب لن يرحل أبدًا بتلك الطريقة، وإذا ما نظرت للدوري، فإن الأهلي يبعد عن المركز الثاني بفارق أربع نقاط فقط".

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ومع الوصول للجولة الثالثة عشرة، فإن الأهلي حقق انتصاره التاسع، والثاني على التوالي، بعد ثلاثيته ضد النصر في "مؤجلة" الجولة التاسعة، ليحلّ رابعًا برصيد 27 نقطة، خلف القادسية والنصر، صاحبي المركزين الثاني والثالث بـ31 نقطة، بينما يتربع الهلال في الصدارة بـ33 نقطة "مع تبقي مباراة مؤجلة".