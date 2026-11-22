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إن كنت قد شاهدت المؤتمر الصحفي لمارينو بوسيتش؛ المدير الفني للأهلي، عقب الفوز أمام النصر، فحتمًا تساءلت عن سر انفعاله على صحفي بمجرد سؤاله عمن غيّر تكتيك اللعب في أثناء الكلاسيكو من بناء اللعب إلى اللعب المباشر، وبنظرة تحليلية فنية قدم لنا المحلل بندر الخليل الإجابة.

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ماذا حدث؟

أول أمس الجمعة، حقق الأهلي الفوز أمام النصر بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2026-27.

في النصف ساعة الأولى من المباراة، لعب الراقي بطريقة مدربه مارينو بوسيتش المعتادة، حيث البناء من الخلف بعدة تمريرات قبل الوصول لمناطق الخطورة للعالمي، قبل أن يتغير الوضع في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، إذ اعتمد الفريق على اللعب المباشر والوصول لمناطق الخطورة بأقل عدد من التمريرات، وهي الطريقة التي كان يعتمدها المدرب السابق الألماني ماتياس يايسله.

على إثر ذلك، سأل أحد الصحفيين، في المؤتمر عقب المباراة، بوسيتش عن تغيير طريقة اللعب، وما إذا كانت منه أو قرار فردي من اللاعبين، لينفعل حينها، مجيبًا: "سؤالك ينم عن عدم احترام لي، هل تعتقد حقًا أن شخصًا آخر يمكنه اتخاذ هذا القرار بدلًا مني؟"، قبل أن يغادر القاعة غاضبًا.

تمرد اللاعبين

كل ما حدث في الكلاسيكو، لخصه المحلل الفني بندر الخليل في ثلاث نقاط تحت عنوان "التمرد التكتيكي"، مشددًا على أن مجريات اللقاء تؤكد أن مارينو بوسيتش لم يكن له أي دور في تحقيق الفوز، بل جاء نتيجة قرارات فردية من اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

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وأوضح الخليل أن الفوز تحقق بفضل قرارات اللاعبين بترك البناء والاعتماد على اللعب المباشر، العودة لاستخدام أحد أفكار يايسله في الكرات الثابتة، بجانب انتفاضة المدافع ميريح ديميرال، الذي تحصل على ضربة جزاء.

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وقال بندر الخليل في تصريحاته لبرنامج "روتانا سبورت مع وليد": "من الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة 35، حاول لاعبو الأهلي بناء اللعب، لكن النصر نجح في افتكاك الكرة في كل مرة، لكن منذ الدقيقة 45 تغير الوضع، حيث قرر فالنتين أتانجانا اللعب بطريقة مباشرة، فأرسل كرة لتوني ثم جالينو فهدف.. هنا قرار اللاعبين بوضوح تام، وتواصل اللعب المباشر وبأربع لمسات على الأكثر كان قادرًا على الوصول لمرمى النصر".

وأضاف: "أما عن النقطة الثانية، فاليوم كانت هناك مباراة بين نيوكاسل بقيادة يايسله أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي، من شاهد هدف نيوكاسل سيدرك هذه النقطة وكيف اعتمد الأهلي على الركنيات على طريقة يايسله، حيث يقف روجر إيبانيز على القائم اليمين وميريح ديميرال على اليسار .. وهذا من أفكار يايسله حرفيًا".

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المحلل الفني اختتم: "أما عن قدحة ديميرال فمستحيل أن يخرج مدافع لمنطقة جزاء الخصم والنتيجة (1-1) ويتحصل على ضربة جزاء، هذا قرار لاعب وليس مدرب. بشكل واضح التأثير كان بسبب قرارات اللاعبين والمدرب ليس له دور في نتيجة المباراة".

جدير بالذكر أن الفوز رفع رصيد الراقي للنقطة 24 في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد العالمي عند 28 نقطة في المركز الثالث.