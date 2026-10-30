هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"يجب أن تخجل من سؤالك"!.. مارينو بوسيتش ينفعل على صحفي بعد هزيمة الأهلي الصادمة أمام الشباب

الأهلي
مارينو بوسيتش
الشباب ضد الأهلي
الشباب
دوري روشن السعودي

ماذا حدث؟!..

انفعل الهولندي مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة الأهلي، على أحد الصحفيين؛ وذلك بعد مباراة نادي الشباب، مساء اليوم الجمعة.

الأهلي خسر (1-6) ضد مضيفه الشباب؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وبعد المباراة؛ وجه أحد الصحفيين سؤالًا إلى بوسيتش في المؤتمر الصحفي، بخصوص ما إذا كانت مباراة الشباب هي الأخيرة له مع الأهلي.

بوسيتش رد على هذا الصحفي بشكل عنيف للغاية؛ حيث قال: "يجب أن تخجل من سؤالك"!.

المباريات التالية
السد

السد

دوري أبطال آسيا النخبة

02 نوفمبر 2026

الأهلي

الأهلي

أبها

أبها

دوري روشن السعودي

05 نوفمبر 2026

الشباب

الشباب

لكن.. المدير الفني اعترف أيضًا، أن الفريق الأهلاوي ارتكب العديد من الأخطاء ضد الشباب؛ الأمر الذي أدى إلى الخسارة الكبيرة، والتي وصفها بغير المتوقعة.

وأعرب بوسيتش عن تفهمه لغضب جماهير الأهلي؛ مشددًا على أنه من حق عشاق النادي أن يعبروا عما يشعرون به، بعد هزيمة الشباب.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل