رفع المالي موسى ماريجا؛ لاعب الهلال السعودي، راية التحدي، موجهًا رسالة للجماهير بعد تعثرات الزعيم الأخيرة، لكنه لم يسلم من الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل.

الزعيم والتعثرات المحلية:

الأزرق فقد عشر نقاط في آخر أربع مباريات له بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليقبع في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة وله مباراة مؤجلة.

تعادلان وهزيمتان حصيلة ما قدمه الهلال في الدوري المحلي بآخر مبارياته، ليشن الجمهور هجومًا حادًا على البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للفريق، مطالبين برحيله.

الهلال يبتعد عن صدارة جدول الترتيب بفارق ثماني نقاط، وللاتحاد مباراة مؤجلة أيضًا، لذلك يحتاج الزعيم لتعثرات منافسيه كي يصعد إلى الصدارة.

ماذا حدث بين ماريجا والمريسل؟

ماريجا حاول مصالحة الجماهير، قاطعًا على نفسه وعد بإعادة الفريق إلى الصدارة من جديد.

المالي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة العربية: "لن نستسلم، سنعود إلى موقعنا في الصدارة إن شاء الله".

لكن المريسل قام بالرد عليه، مشيرًا إلى أن الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الفريق، هو سبب المشكلة.

وكتب الإعلامي النصراوي مشيرًا لحساب المهاجم الفرنسي: "طالما قوميز سيخرج في الفترة الشتوية فربما تفعلون ذلك".

طالما قوميز @BafGomis سيخرج في الفترة الشتوية فربما تفعلون ذلك — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) December 29, 2021

هل يرحل جوميس في الشتاء؟

المريسل كان قد زعم في الميركاتو الصيفي الماضي أن جارديم لا يريد بقاء جوميس في صفوف الفريق، لكن حاليًا الفرنسي هو المهاجم الأساسي للزعيم مع المدرب البرتغالي.

وخلال الأيام الماضية، عاد المريسل لتأكيد رحيل جوميس في الميركاتو الشتوي المقبل، مؤكدًا أن البديل مهاجم سوبر، لكن لم يكشف عن اسمه. (طالع التفاصيل)

ماذا قدم جوميس مع الهلال؟

صاحب الـ36 عامًا كان قد انضم للهلال في صيف 2018، قادمًا من جلطة سراي التركي، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

خلال تلك السنوات، شارك جوميس في 142 مباراة في مختلف البطولات مع الزعيم، سجل خلالها 104 هدفًا، وصنع 16 آخرين.

لكنه تراجع في الموسم الجاري، فخلال 13 مباراة بالدوري المحلي، سجل ستة أهداف فقط.

وعلى مستوى البطولات، حقق الأسد الفرنسي لقب الدوري المحلي مرتين، ولقب دوري أبطال آسيا مرتين، وكأس الملك مرة واحدة.

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