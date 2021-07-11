ماريجا يُسجل والهلال يخسر مباراته الأولى مع جارديم

الهلال سيسافر غدًا إلى النمسا

أنهى الهلال معسكره الداخلي الإعدادي للموسم القادم بالخسارة وديًا أمام التعاون 3-2، وقد شهد اللقاء إحراز مهاجم الفريق الجديد موسى ماريجا لهدفه الأول بالقميص الأزرق.

وغاب عن الأيام الأولى من مرحلة الإعداد عدد من اللاعبين لظروف مختلفة، أبرزهم أندريه كاريلو وجوستافو كويلار لمشاركتهما مع منتخبي بلاديهما في كوبا أمريكا، وكذلك سالم الدوسري وياسر الشهراني وسلمان الفرج لتواجدهم مع المنتخب الأولمبي السعودي.

الفريقان اتفقا على أن تكون مدة الشوط الواحد 35 دقيقة، وقد دخل الهلال المباراة بعدد من الشباب في تشكيله أبرزهم رياض الأسمري وتركي المطيري وناصر الهدهود ونواف المفرج ومحمـد القحطاني وفهد زياد.

الشوط الأول من اللقاء انتهى بالتعادل السلبي، وقد تقدم ماريجا للهلال قبل أن يُعادل التعاون ثم يمنح حمد العيدان التقدم مجددًا للزعيم لكن "سكري القصيم" استطاع التعديل ثم إحراز هدف الفوز.

المباراة كانت الأولى للهلال تحت قيادة مدربه الجديد ليوناردو جارديم الذي وقع عقدًا مع الفريق هذا الصيف يمتد لموسم واحد، ومن المقرر أن يُسافر الفريق غدًا إلى النمسا لبدء معسكره الإعدادي الخارجي والذي سيمتد حتى الأيام الأولى من أغسطس القادم.

يُشار أخيرًا إلى أن ماريجا ظهر في المباراة مرتديًا القميص رقم 17، والذي سيرتديه مع الزعيم خلال الموسم القادم.