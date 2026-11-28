دخل المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز أرضية ملعب سانتياجو برنابيو بقميص ديبورتيفو ألافيس في الجولة 14 من الدوري الإسباني وهو يحمل في داخله رغبة جامحة في إثبات الذات، إذ مثلت هذه المواجهة فرصة ذهبية له لإعلان عودته الحقيقية إلى ملاعب كرة القدم من البوابة التي شهدت سنوات طويلة من مسيرته، لكنه لم يكن يعلم أن الليلة ستحمل له واحدًا من أغرب المواقف في مسيرته الاحترافية.

ففي الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، استغل ألافيس خطأ دفاعيًّا فادحًا من دين هاوسن في إعادة الكرة إلى الخلف، لينقض توني مارتينيز على الكرة ويراوغ الحارس تيبو كورتوا بنجاح قبل أن يرسلها نحو الشباك، وبينما عجز إبراهيما كوناتي عن إبعادها في الوقت المناسب، اندفع ماريانو دياز بكل قوة ليتابع الكرة داخل المرمى.

وعلى الفور، رفع ماريانو يديه معتذرًا لجماهير ريال مدريد احترامًا لتاريخه مع النادي الملكي، غير أن المفارقة الساخرة ظهرت سريعًا، إذ تبين أن الكرة كانت قد تجاوزت خط المرمى بالكامل قبل أن تلمس قدمه، ليُحتسب الهدف رسميًّا باسم زميله توني مارتينيز، ويجد ماريانو نفسه في موقف محرج بعدما قدم اعتذارًا علنيًّا عن هدف لم يسجله من الأساس.

حظ عاثر يطارد العائد إلى الحياة

لم تقتصر معاناة ماريانو مع سوء الحظ على لقطة الهدف فقط، بل لازمته طوال دقائق الشوط الأول رغم الحالة المعنوية المرتفعة التي وصل بها إلى العاصمة الإسبانية.

فقبل أسابيع قليلة، كان اللاعب يظن أن رحلته مع ألافيس قد انتهت تمامًا مع وجود توجه لفسخ السنة المتبقية في عقده، قبل أن يتدخل المدرب كيكي سانتشيز فلوريس خلال فترة الإعداد ويعقد معه عدة جلسات منحته فرصة ثانية استغلها في المباريات الودية ليعود أساسيًّا في التشكيلة.

لكن أرضية سانتياجو برنابيو لم تبتسم لمحاولة إعادة الإحياء هذه، ففي الدقيقة السابعة فشل اللاعب في السيطرة على كرة سهلة ليقتنصها فيديريكو فالفيردي سريعًا، وفي الدقيقة 17 انزلق بشكل غريب داخل منطقة الجزاء في لقطة تزامنت مع انزلاق حكم اللقاء، ثم اصطدم في الدقيقة 28 بالقوة البدنية الهائلة للفرنسي كوناتي الذي أوقفه تمامًا ومنعه من المرور، لتتحول ليلة إثبات الوجود إلى سلسلة متواصلة من اللقطات المتعثرة.

انتفاضة التمريرة الحاسمة ولعنة الشد العضلي

لم يستسلم ماريانو دياز لسوء الطالع الذي لازمه في الشوط الأول، بل عاد في الدقيقة 61 ليترك بصمته الحقيقية على اللقاء ويثأر لنفسه من لقطة الاعتذار المحرجة.

فمن رمية تماس منظمة، أرسل المهاجم الدومينيكاني تمريرة متقنة ضربت الدفاع المدريدي وأربكت دين هاوسن الذي فشل في إبعادها، لتصل الكرة إلى أنخيل بيريز الذي راوغ كورتوا وسجل الهدف الثاني لألافيس.

لكن فرحة ماريانو بهذه التمريرة الحاسمة لم تدم طويلًا، إذ عاد الحظ العاثر ليطارده من جديد بعد دقيقتين فقط، وتحديدًا في الدقيقة 64، حين داهمه شد عضلي قوي في عضلة السمانة أظهر عجزه البدني عن مواصلة الركض بالنسق ذاته، ليجد نفسه في صراع جديد مع الألم والإنهاك بعدما كان قد بدأ للتو في استعادة بريقه داخل ملعبه القديم.

بيت القصيد

تثبت كرة القدم مرة أخرى أنها لعبة التفاصيل القاسية والمفارقات التي لا يمكن توقعها، فقد جاء ماريانو دياز إلى ملعبه القديم باحثًا عن ليلة استثنائية يرد بها على سنوات التهميش ويعلن من خلالها ولادته الكروية من جديد.

ورغم أنه أظهر روحًا رياضية عالية ووفاءً لافتًا لجماهير ناديه السابق، فإن حظه العاثر أبى إلا أن يسرق منه الأضواء، ليخرج من اللقاء بلقطة طريفة وموقف غريب سيبقى عالقًا في الأذهان أكثر من أي لمسة فنية قدمها على أرض الملعب.