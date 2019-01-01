ماريانو: لن أرحل عن ريال مدريد وهذا هو عامي

اللاعب ماريانو دياز يؤكد أنه مستمر مع ريال مدريد لأطول وقت ممكن، ويكشف عن أمله في التتويج بالألقاب مع الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد الإسباني عن رغبته في الاستمرار رفقة النادي الملكي خلال الموسم المقبل سعيًا لتحقيق الألقاب.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أنه لطالما أراد التواجد في صفوف ريال مدريد وأن يتوج بالألقاب رفقة الفريق.

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وقال ماريانو: "لا لن أرحل عن صفوف الفريق، أنا هنا في مكاني المفضل، وسأبقى حتى نحصل على بعض الألقاب معًا من أجل الجماهير، وحتى أظهر ما جئت لهنا من أجله".

وأضاف: "لقد قاتلت من أجل القدوم لهنا، وعملت بشكل قوي للغاية، لطالما أردت ذلك عندما كنت طفلًا، والآن أنا هنا، وسأحاول أن أقدم أفضل ما لدي من أجل أفضل فريق في العالم".

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واختتم: "غير قلق من الأحاديث عن سوق الانتقالات، هذا الموسم كان صعبًا علينا للغاية، هكذا هي الأمور دائمًا في الأندية الكبيرة".

جدير بالذكر أن ماريانو كان قد انحصر دوره في ريال مدريد بشكل واضح منذ أن بدأ البرازيلي فينيسيوس في التألق رفقة النادي الملكي.