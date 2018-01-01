ماروتا ينفي رحيل سباليتي من تدريب إنتر

الإيطالي فشل في قيادة إنتر لأهم أهدافه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نفى المدير الرياضي الجديد لإنتر الإيطالي، جوسيبي ماروتا، والذي تم تعيينه بشكل رسمي اليوم في مركزه الجديد بالنادي الإيطالي، أي إمكانية لرحيل المدير الفني الإيطالي لوتشيانو سبالتي عن الفريق.

وتولى ماروتا المهمة بدءًا من اليوم بمجلس إدارة إنتر، بعدما قضى 8 سنوات في يوفنتوس انتهت الشهر الماضي مع تعيين مجلس إدارة جديد.

ويعيش إنتر أيامًا غير سعيدة في الأونة الأخيرة بعد التعادل مع روما ثم الخسارة من يوفنتوس في الدوري الإيطالي، ثم توديع دوري أبطال أوروبا بالتعادل مع إيندهوفن الهولندي والتحول للدوري الأوروبي.

إنتر يعلن رسمياً تعيين ماروتا

وظهرت بعض التقارير صباح اليوم، التي تشير لرحيل مدرب روما وزينيت سان بطرسبرج السابق، بنهاية الموسم، ليعوضه أيًا من دييجو سيميوني، أو أنطونيو كونتي، أو جوزيه مورينيو.

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ماروتا نفى رحيل مدربه: "سبالتي مدرب ممتاز، إنه يريد العمل بهدوء، وسنقوم بدعمه بكل السبل، إنه ليس من السهل تحقيق جميع أهداف إنتر المطلوبة، هدفنا هو تحقيق الأهداف المهمة".

وتابع: "علينا أن نعمل بهدوء، لأن النادي تحت تصرفه".

وسيلتقي إنتر مع أودينيزي في الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي، وعينه على العودة للانتصارات، وينتظر يوم الأثنين المقبل لمعرفة منافسه في الدوري الأوروبي بدور الـ32.