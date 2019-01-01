ماروتا يقابل رايولا من أجل دوناروما

إنتر يجهز مفاجأة كبرى بشأن ضم دوناروما من ميلان

ذكرت عدة مصادر صحفية إيطالية أن إدارة نادي إنتر تجهز لمفاجأة وضربة كبرى في الوقت الحالي في محاولة لخطف حارس الجار ميلان جيانلويجي دوناروما.

وكان إنتر قد بدأ في رحلته للبحث عن خليفة حارس مرماه الحالي الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش البالغ من العمر 36 عامًا.

وفي خطوة مفاجئة، ذكرت كورييري ديلو سبورت أن المدير الرياضي لنادي إنتر جيوسيبي ماروتا قد التقى بمينو رايولا وكيل أعمال حارس المرمى الشاب دوناروما.

ووفقًا للصحفية ذاتها، فإن إدارة إنتر عازمة على تقديم عرض رسمي من أجل التعاقد مع جيانلويجي دوناروما مقابل 50 مليون يورو.

ويعيش ميلان حالة من الاهتزاز على مستوى الأداءو النتائج، كما أن هناك انقسام ما بين إدارته وملاكه قام المدير الرياضي باولو مالديني بالاعتراف بها.

في المقابل، يسير إنتر بخطوات ثابتة نحو العودة من جديد للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي بمشروع يقوده ماروتا في الإدارة الرياضية وأنطونيو كونتي من خارج الخط.

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يذكر أن مينو رايولا قد صرح من قبل أن مسألة رحيل جيانلويجي دوناروما عن ميلان خلال الفترة المقبلة باتت أمرًا مطروحًا وممكنًا.