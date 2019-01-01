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ماروتا يعلنها: بيرشيتش أبدى رغبته في الرحيل عن إنتر

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Getty Images
سوق الانتقالات يشتعل في الأيام الأخيرة
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أكد المدير التنفيذي، جوسيبي ماروتا، لنادي إنتر الإيطالي، أن الكرواتي إيفان بيرشيتش أبدى رغبته في الرحيل عن صفوف إنتر.

وظهرت بعض التقارير التي تشير إلى رغبة أرسنال في الحصول على خدمات الجناح الكرواتي.

ولم يتواجد إيفان في قائمة إنتر التي تواجه تورينو في الجولة الـ21، لتفتح الباب حول إمكانية رحيله في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ماروتا تحدث عن رغبة اللاعب: "لقد عشنا ذلك الموقف في عدد كبير من الأندية بتلك الفترة، والتي يرغب فيها اللاعب بالرحيل".

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وتابع: "لقد سمعنا رغبة اللاعب، ونريد أن نجعله سعيدًا، لكن علينا أن نفكر في الأفضل لنا، لا يوجد عرض مناسب وصلنا وسنتنظر".

ووفقًا للتقارير فأن أرسنال يريد استعارة اللاعب مع أحقية الشراء، أو إدراج الألماني في صفقة تبادلية، حيث لا يفرط إنتر في اللاعب بأقل من 40 مليون يورو.

وانهى عن إمكانية الرحيل: "عندما يكون اللاعب عادل ويخبرنا بما يدور في عقله وماذا يريد، لابد أن نسمع، وبعد ذلك نبدأ في النظر لما يريد أن يحققه النادي مالياً".

الجناح الدولي البالغ 29عامًا، سبق له اللعب لدورتموند وفولفسبورج وكلوب بروج، قبل أن ينضم لإنتر في 2015، كما ساهم في وصول منتخب بلاده لنهائي كأس العالم 2018.

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