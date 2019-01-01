ماروتا يعلق على غياب لوكاكو ومشاركة ميسي في قمة الأبطال

المدير التنفيذي سعيد بمشاركة ميسي

وصف المدير التنفيذي لنادي إنتر بيبي ماروتا، الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق روميلو لوكاكو، بالمؤسفة، وذلك في حديث صحفي مقتضب قبل دقائق من مواجهة برشلونة في قمة دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وقال المسؤول البارز السابق في يوفنتوس لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا "نحن فخورون لوجودنا هنا في كامب نو والمشاركة في أهم مسابقة للأندية على مستوى العالم".

وأضاف "نكن كل الاحترام لبرشلونة، لكننا سنقاتل للحصول على النتيجة التي نريدها، ومشاركة ميسي في التشكيلة الأساسية ستعطي المزيد من الجودة للمباراة".

وعن لوكاكو قال "من المؤسف ألا يتمكن من المشاركة، لكن عليك دائمًا أن يكون لديك البدائل المناسبة، من الواضح أنه يعاني من إصابة عضلة، وغيابه إجراء احترازي لا أكثر، ومع استعداد الفريق لخوض الكثير من المباريات في الفترة القادمة، تقرر إراحته اليوم حتى يتعافى بشكل كامل".

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وختم بالحديث عن بصمة كونتي مع الفريق، بعد نجاحه في تحقيق العلامة الكاملة في أول 6 أسابيع على مستوى السيري آ، قائلاً "نحن فخورون بمستوى الفريق مع كونتي، عمله ينعكس دائمًا على جودتنا في اللعب والنتائج، وخطوة بخطوة سنحقق أشياء عظيمة".