ماروتا يعلق على اهتمام إنتر بضم أرتورو فيدال من برشلونة

جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان يعلق على رغبة فريقه في ضم أرتورو فيدال من برشلونة.

علق جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر ميلان على الأنباء المنتشرة حول رغبة فريقه في ضم اللاعب أرتورو فيدال من صفوف برشلونة بالفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ماروتا وأكد خلالها أن الفريق ليس في حاجة لصفقات خلال الفترة القادمة وأن وجود لاعب تشيلياني واحد في الفريق يكفيه.

وقال ماروتا: "أرتورو فيدال؟ كمشجعين للاعبي كرة القدم من تشيلي نحن ننتظر عودة أليكسيس سانشيز من الإصابة".

وأضاف: "في يناير سيعود للمجموعة في يناير القادم وأعتقد أن عودته ستكون بمثابة الصفقة الجديدة، لاعب تشيلياني واحد يكفي".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد أكدت أن إنتر يفاوض برشلونة على ضم اللاعب التشيلياني أرتورو فيدال نجم وسط ملعب البلوجرانا.

جدير بالذكر أن فيدال كان على وشك الانضمام لصفوف إنتر قبل موسم ونصف قبل أن يدخل برشلونة على خط المفاوضات مع بايرن ميونخ ويخطفه.