ماروتا: يريدون إيكاردي؟ نحن أيضًا نريد ديبالا

الرئيس التنفيذي للإنتر ماروتا يعترف بوجود مفاوضات مع يوفنتوس من أجل باولو ديبالا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعترف جيوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر ميلان بأن النيراتزوري يريد بالفعل التعاقد مع نجم يوفنتوس باولو ديبالا.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ فبراير ٢٠١٩

وكان يوفنتوس قد ارتبط بالدخول في مفاوضات مع قائد إنتر ميلان ماورو إيكاردي، مما تسبب في العديد من المشكلات في البيت الإنتريستا.

وردًا على ذلك، تحدث جيوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي الحالي لإنتر ميلان والسابق ليوفنتوس حول رغبة النيراتزوري في التعاقد مع باولو ديبالا.

وقال ماروتا: "نحن نفكر في التعاقد مع باولو ديبالا، وندرس بالفعل تقديم عرض رسمي من أجل اللاعب، لا أحد يعلم ما يخبئه المستقبل"

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وكان ماورو إيكاردي قد بدأ في المماطلة فيما يخص قضية تجديد عقده مع إنتر ميلان، وذلك بسبب رغبته في الرحيل كما صرحت بعض المصادر.