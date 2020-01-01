ماروتا يجتمع مع وكيل إريكسن لحسم الصفقة

ما هي أحدث تفاصيل مفاوضات إريكسن وإنتر؟

اجتمع جوسيب ماروتا، المدير الرياضي لنادي إنتر، مع وكيل أعمال الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام، مساء اليوم الخميس.

التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب رحيل إريكسن إلى إنتر بعد فشل المفاوضات مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أنّ ماروتا ظهر في أحد المطاعم مع وكيل أعمال إريكسن مما يعني اقتراب النيراتزوري من حسم الصفقة في يناير الجاري.

وبحسب التقارير الصحفية فإن النادي مستعد لعرض 10 مليون يورو على توتنهام هوتسبير لإتمام الصفقة في أسرع وقت.

وينتهي تعاقد إريكسن الحالي في صفوف توتنهام بنهاية الموسم الجاري مما يعني أنه سيرحل بشكل مجاني بحلول الصيف المقبل لو لم يرحل في يناير.

ويأمل نادي إنتر في حسم الصفقة مقابل 10 مليون يورو أو 15 ملون يورو بدلًا من 20 مليون كما تحدثت التقارير في فترة سابقة.

واتفق إريكسن مع إنتر على الحصول على قيمة سبعة ونصف مليون يورو في الموسم الواحد رفقة النيراتزوري بعقد يمتد حتى عام 2024.

ويفضل إريكسن أن يرحل عن صفوف توتنهام في الشتاء الجاري على رحيله في الصيف المقبل نظرًا لرغبته في إنهاء علاقته بالفريق اللندني سريعًا.

جدير بالذكر أن إريكسن كان قد شارك في 25 مباراة رفقة توتنهام هذا الموسم في كل البطولات بواقع 1455 دقيقة وسجل ثلاثة أهداف وصنع مثلهم.