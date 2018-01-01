ماروتا: نريد مفاجآة جماهير إنتر في 2019

نهاية جيدة لإنتر بعد تذبذب في الأونة الأخيرة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدير التنفيذي، بيبي ماروتا، لنادي إنتر الإيطالي، أن النادي يعمل على تحقيق شيء لجماهير الفريق في 2019.

وحقق إنتر الفوز على إمبولي في ختام مباريات الدور الأول للنيراتزوري، ليعزز مركزه الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ماروتا أشاد بأداء الفريق لقناة النادي: "علينا إعطاء الفضل للمدير الفني والفريق، الفريق ظل مترابطًا رغم التعادل مع كييفو، وتلك نتائج إيجابية من أجل بداية موسم جديد".

وتابع المدير الرياضي السابق ليوفنتوس: "الشيء المهم هو محافظة الفريق على الجودة، لكن علينا إيجاد الحافز، في جميع المباريات مثل تلك، علينا أن نعزز عقلية الفوز، اليوم حققنا الفوز رغم أن الأداء لم يكن مثالياً".

جماهير نابولي تستعين بقناع كوليبالي لدعم اللاعب 💙 pic.twitter.com/XijtuPQpkp — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 29, 2018

وأردف ماروتا: "الفوز بالنقاط رغم عدم تقديم أداء جيد، يعني إمكانية التطور، النتيجة جيدة اليوم، أشكر الجماهير على ما أظهروه العام الحالي، وفي النهاية نريد رد الجميل لها بشيء مهم في 2019".

وكان إنتر قد نجح في تحقيق الفوز على نابولي الأسبوع الماضي، ليقترب من المركز الثاني بشكل أكبر، قبل نهاية الدور الأول.